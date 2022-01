மாநில செய்திகள்

பொங்கல் கரும்பில் கூட ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விளம்பரம் தேடிய கட்சி அ.தி.மு.க.- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு + "||" + Even in Pongal sugarcane AIADMK seeks advertisement with sticker Minister Thangam Thennarasu

பொங்கல் கரும்பில் கூட ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விளம்பரம் தேடிய கட்சி அ.தி.மு.க.- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு