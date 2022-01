உலக செய்திகள்

200 மில்லியன் ஆண்டுகளில் இலங்கை மறைந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறும் -ஆய்வில் தகவல் + "||" + India, Somalia and Madagascar may become one continent in 200 million years: Study

200 மில்லியன் ஆண்டுகளில் இலங்கை மறைந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறும் -ஆய்வில் தகவல்