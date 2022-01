மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை: அரசு பள்ளியில் 18 மாணவிகள், 2 ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona committed to 18 students and 2 teachers in a government school

