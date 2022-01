தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பாதிப்பால் உலகம் முழுவதும் 115 பேர் உயிரிழப்பு; மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Total 115 confirmed deaths globally due to Omicron and 1 death in India: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry

