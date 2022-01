மாநில செய்திகள்

2ஆம் அலையை விட 3 மடங்கு பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + The impact will be 3 times greater than the 2nd wave - Health Secretary Radhakrishnan

