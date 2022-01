மாநில செய்திகள்

“மக்கள் மனதில் மகிழ்ச்சியை எந்நாளும் பொங்க வைப்பதே எனது பெரும்பணி” - மு.க.ஸ்டாலின் பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + "My main task is to make people happy every day" : Chief-Minister MK Stalin's Pongal Greetings

“மக்கள் மனதில் மகிழ்ச்சியை எந்நாளும் பொங்க வைப்பதே எனது பெரும்பணி” - மு.க.ஸ்டாலின் பொங்கல் வாழ்த்து