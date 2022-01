மாநில செய்திகள்

இனி முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்..!! தமிழக அரசு அதிரடி + "||" + A fine of Rs.500 for not wearing a helmet anymore .. !! Tamil Nadu Government Action

