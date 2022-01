சினிமா செய்திகள்

சமந்தாவை பிரியும் முடிவு ...! இருவரின் நலன் கருதியே...!- நாக சைதன்யா + "||" + Decision to separate from Samantha was in best interests of both: Naga Chaitanya

சமந்தாவை பிரியும் முடிவு ...! இருவரின் நலன் கருதியே...!- நாக சைதன்யா