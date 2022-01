தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நிலவரம் குறித்து மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை + "||" + Prime Minister Narendra Modi starts a virtual meeting with CMs to review the COVID19 situation in their respective states

கொரோனா நிலவரம் குறித்து மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை