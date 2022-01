தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து நம்மை காக்கும் ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி தான் - பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Prime Minister Narendra Modi starts a virtual meeting with CMs to review the COVID19 situation in their respective states

