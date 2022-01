கிரிக்கெட்

கேப்டவுன் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் ஆட்ட முடிவில் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி 101/2 + "||" + Cape Town Test: South Africa 101/2 at the end of Day 3

கேப்டவுன் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் ஆட்ட முடிவில் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி 101/2