சினிமா செய்திகள்

ஷங்கரின் மகளை பாராட்டிய ரோபோ சங்கரின் மகள்..! " வாழ்த்துகள் அக்கா... லவ் யூ ஸோ மச் தேனு..." + "||" + True friends are always together in spirit Aditi akkaaa- INDRAJA SANKAR

ஷங்கரின் மகளை பாராட்டிய ரோபோ சங்கரின் மகள்..! " வாழ்த்துகள் அக்கா... லவ் யூ ஸோ மச் தேனு..."