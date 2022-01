தேசிய செய்திகள்

இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக சோம்நாத் பதவியேற்பு + "||" + Dr S. Somanath assumes charge as Secretary, Department of Space and Chairman, Space Commission, ISRO

