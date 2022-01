மாநில செய்திகள்

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து வேலைக்கு காத்திருப்போரின் எண்ணிக்கை 75.31 லட்சம் - தமிழக அரசு + "||" + 75.31 lakh registered with the employment office and waiting for jobs - Government of Tamil Nadu

