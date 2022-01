உலக செய்திகள்

அர்ஜென்டினாவில் உச்சம் அடைந்த கொரோனா; 1,39,853 பேருக்கு பாதிப்பு + "||" + Corona, which culminated in Argentina; 1,39,853 people were affected

அர்ஜென்டினாவில் உச்சம் அடைந்த கொரோனா; 1,39,853 பேருக்கு பாதிப்பு