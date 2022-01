தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா ஆளும் மாநிலங்களில் தான் இஸ்லாமியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள்- ஆர்.எஸ்.எஸ். + "||" + Muslims most secure and happy under BJP rule says RSS Muslim body

பா.ஜனதா ஆளும் மாநிலங்களில் தான் இஸ்லாமியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள்- ஆர்.எஸ்.எஸ்.