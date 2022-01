மாநில செய்திகள்

சென்னையை அதிரவைக்கும் கொரோனா: சிகிச்சை பெறுபவர்கள் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + The number of active cases in the city has crossed 50,000 for the first time since the outbreak of COVID-19.

