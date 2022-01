மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு அமல்: அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி + "||" + Full curfew in Tamil Nadu - Permission for essential services only

