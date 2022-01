மாநில செய்திகள்

10, 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வை மிகுந்த கவனத்துடன் நடத்த வேண்டும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல் + "||" + 10th, 12th class diversion exam should be conducted with utmost care - School Education Instruction

10, 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வை மிகுந்த கவனத்துடன் நடத்த வேண்டும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்