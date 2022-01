மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு முழுவதும் முகக்கவசம் அணியாமல் சென்றவர்களிடம் இருந்து ரூ3.44 கோடி அபராதம் வசூல் - காவல்துறை + "||" + All over Tamil Nadu A fine of Rs 3.44 crore was levied on those who did not wear Facemask

