தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்திய அனைவருக்கும் நன்றி - பிரதமர் மோடி + "||" + Thank you to everyone who has successfully implemented the corona vaccine - Prime Minister Modi

