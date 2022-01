மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஜனவரி 31ஆம் தேதி வரை விடுமுறை + "||" + Holidays for 10th, 11th and 12th classes in Tamil Nadu till January 31

