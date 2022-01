தேசிய செய்திகள்

வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் 3000 ரூபாய்- ஆம் ஆத்மி கட்சி தேர்தல் வாக்குறுதி..! + "||" + Aam Aadmi Party election promise of 3000 rupees per month for unemployed youth ..!

வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் 3000 ரூபாய்- ஆம் ஆத்மி கட்சி தேர்தல் வாக்குறுதி..!