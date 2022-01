உலக செய்திகள்

இசைக்கருவிகளை தீயிட்டு கொளுத்திய தலீபான்கள்; இசைக்கலைஞர் கண்ணீர்..! + "||" + Taliban Burn Instrument In Front Of Afghan Musician As He Cries

இசைக்கருவிகளை தீயிட்டு கொளுத்திய தலீபான்கள்; இசைக்கலைஞர் கண்ணீர்..!