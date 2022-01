தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பாஜக கடிதம் + "||" + Punjab BJP writes to Chief Election Commissioner requesting him "to postpone Feb 14 State Assembly polls

பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பாஜக கடிதம்