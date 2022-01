தேசிய செய்திகள்

கேரளா: வரும் 19 முதல் 15-18 வயதுடையோருக்கு பள்ளிகளிலேயே தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Kerala: Vaccination of 19 to 15-18 year olds in schools has started

கேரளா: வரும் 19 முதல் 15-18 வயதுடையோருக்கு பள்ளிகளிலேயே தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடக்கம்