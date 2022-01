மாநில செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் ஒரே நேரத்தில் 2 முருகப்பெருமான், 2 தெய்வானை எழுந்தருளும் தைப்பூச விழா: நாளை நடக்கிறது + "||" + Thiruparankundram temple at the same time 2 Murugapperuman, 2 Deivanai rise Thaipusam festival: happening tomorrow

