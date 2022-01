மாநில செய்திகள்

தண்ணீரில் மிதந்த உடல் ; மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி...! + "||" + Body floating in water; Shock to the rescued firefighters!

தண்ணீரில் மிதந்த உடல் ; மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி...!