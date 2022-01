தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Punjab elections: Punjab to vote on February 20 instead of February 14, as originally scheduled

பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு