பிரதமர் மோடியை கிண்டல் செய்து டிவி நசைச்சுவை நிகழ்ச்சி - தமிழக பா.ஜ.க கண்டனம்

தமிழகத்தில் இருக்கும் முன்னணி தனியார் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சேனல் ஒன்றில் குழந்தைகள் சம்பந்தமான நசைச்சுவை ரியாலிட்டி ஷோ-வில், பிரதமர் மோடியை கிண்டல் செய்து காட்சி அமைத்தாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானத்தைத் தொடர்ந்து, அந்த நகைச்சுவை காட்சிக்கு பா.ஜ.க.-வினரிடம் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது. பிரதமர் மோடியின் மாண்பை குறைப்பது போல அந்த நகைச்சுவை காட்சி இருப்பதாகவும், இதனால் அந்த சேனல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் அண்ணாமலை டுவிட்டரில் தெரிவித்தார்.

We urge @ZEECorporate to take actions & public apology from @ZeeTamil, Producer, program judges & person responsible for the false comments about @PMOIndia in "Junior super Stars" program. We also condemn for using kids for someone’s political agenda.@annamalai_k@Murugan_MoSpic.twitter.com/tIznaBzogx