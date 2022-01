மாநில செய்திகள்

உண்மைச் சம்பவங்களை விமர்சனம் செய்பவர்கள் மீது திமுக அரசு பொய் வழக்கு தொடுக்கிறது- எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Lock Up deaths on the rise under DMK rule - Edappadi Palanisamy

உண்மைச் சம்பவங்களை விமர்சனம் செய்பவர்கள் மீது திமுக அரசு பொய் வழக்கு தொடுக்கிறது- எடப்பாடி பழனிசாமி