தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கோடீஸ்வர்கள் எண்ணிக்கை 39% உயர்வு- ஏழைகளின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக அதிகரிப்பு + "||" + India Added 40 Billionaires Last Year But Number of Poor Doubled: Oxfam

இந்தியாவில் கோடீஸ்வர்கள் எண்ணிக்கை 39% உயர்வு- ஏழைகளின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக அதிகரிப்பு