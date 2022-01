மாநில செய்திகள்

வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி முகாம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Booster dose vaccination camp will be held weekly on Thursdays - Minister Ma Subramanian

வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி முகாம் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்