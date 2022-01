கிரிக்கெட்

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்க அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை தொடங்குகிறது + "||" + The first ODI between India and South Africa starts tomorrow

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்க அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை தொடங்குகிறது