மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி என்பது சமூக வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்; முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + development of Tamil Nadu should be social development; Chief Minister MK Stalin

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி என்பது சமூக வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்; முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்