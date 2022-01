நடிகர்களின் விவாகரத்துகள் "நல்ல டிரெண்ட் செட்டர்கள்"- ராம் கோபால் வர்மா சர்ச்சை டுவிட்

சென்னை

சமீபமாக பிரபலங்களின் திருமண முறிவு மற்றும் விவாகரத்து விஷயங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளன. அந்த வகையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான சமந்தா - நாகசைத்தன்யா திருமண பிரிவு செய்தியில் இருந்து ரசிகர்கள் இன்னும் மீளாத நிலையில், அடுத்த இடியாக தனுஷ் - ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் திருமண பிரிவு வெளியாகியிருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இது குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்திருக்கும் பிரபல டைரக்டர் ராம் கோபால் வர்மா, “நட்சத்திரங்களின் விவாகரத்துகள் திருமணத்தின் ஆபத்துகளைப் பற்றி இளைஞர்களை எச்சரிக்கும் நல்ல டிரெண்ட் செட்டர்கள்” என விவாகரத்துகளை ஆதரிப்பது போல் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Star divorces are good trend setters to warn young people about the dangers of marriages