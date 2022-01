தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 41,457 பேருக்கு தொற்று..! + "||" + In a massive jump, Karnataka reports 41,457 new Covid cases on Tuesday

கர்நாடகாவில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 41,457 பேருக்கு தொற்று..!