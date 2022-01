மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 4 மடங்கு அதிகரிப்பு + "||" + number of covid patients in need of oxygen in Tamil Nadu has increased 4 times

தமிழகத்தில் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 4 மடங்கு அதிகரிப்பு