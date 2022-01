மாநில செய்திகள்

முடிந்தது 5 நாள் தடை: தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்...! + "||" + 5 day ban ended: Crowds of devotees roam the temples across Tamil Nadu ...!

முடிந்தது 5 நாள் தடை: தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்...!