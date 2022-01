உலக செய்திகள்

பிரான்சில் காட்டுத்தீபோல பரவுகிறது ஒரே நாளில் 4.64 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona spreads like wildfire in France to 4.64 lakh people in a single day

பிரான்சில் காட்டுத்தீபோல பரவுகிறது ஒரே நாளில் 4.64 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா