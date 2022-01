மாநில செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு புதிய நலத்திட்டங்கள் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + New welfare schemes for Dharmapuri district - Announcement by First Minister MK Stalin

தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு புதிய நலத்திட்டங்கள் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு