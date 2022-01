தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் 15-18 வயதினருக்கு செலுத்திய தடுப்பூசி 52% ஆக உயர்வு + "||" + Immunization of 15-18 year olds in the country has increased by 52%

