உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: நபிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை + "||" + Pakistani woman sentenced to death for sending caricatures of Prophet on WhatsApp

பாகிஸ்தான்: நபிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை