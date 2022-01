தேசிய செய்திகள்

5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முக கவசம் தேவை இல்லை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Children under the age of 5 do not need a face mask - Federal Government Notice

5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முக கவசம் தேவை இல்லை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு