சினிமா செய்திகள்

தனுஷ்- ஐஸ்வர்யா மீண்டும் ஒன்று சேருவார்கள்? - இந்தி, தெலுங்கு நடிகர்கள் சமரச முயற்சி + "||" + Will Dhanush-Aishwarya reunite? - Hindi and Telugu actors try to reconcile

தனுஷ்- ஐஸ்வர்யா மீண்டும் ஒன்று சேருவார்கள்? - இந்தி, தெலுங்கு நடிகர்கள் சமரச முயற்சி