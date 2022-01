மாநில செய்திகள்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் 2 ஆண்டுகளில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படும் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Meenakshi Amman Temple in Madurai will be consecrated in 2 years - First Minister MK Stalin

