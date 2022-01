கிரிக்கெட்

2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட்: 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய தென் ஆப்பிரிக்கா + "||" + 2nd ODI against India: South Africa won the series by 7 wickets

2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட்: 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய தென் ஆப்பிரிக்கா