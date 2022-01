தேசிய செய்திகள்

அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட பிரிவினரை பற்றி பிரதமர் சிந்திப்பாரா? ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Will the Prime Minister think about the section that is denied fundamental rights? P. Chidambaram Question

அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட பிரிவினரை பற்றி பிரதமர் சிந்திப்பாரா? ப.சிதம்பரம் கேள்வி