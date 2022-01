தேசிய செய்திகள்

கோவா சட்டசபை தேர்தலில் சீட் மறுப்பு: முன்னாள் முதல்-மந்திரி பர்சேகர் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Goa polls: Former CM Parsekar to quit BJP today after being denied ticket

