தேசிய செய்திகள்

புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயாரா?' மாயாவதிக்கும், அகிலேஷ் யாதவிற்கு அமித்ஷா சவால் + "||" + Today, after 5 yrs I have the report card of BJP govt in UP. I challenge Mayawati&Akhilesh to discuss figures with me HM Amit Shah

புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயாரா?' மாயாவதிக்கும், அகிலேஷ் யாதவிற்கு அமித்ஷா சவால்